В 92 ОШБр назвали фейком информацию о бракованных дронах от громады Киева

Замовники проти Києва помилилися з історією про дрони. Громада столиці разом з Кличко передають не дрони, а гроші на ЗСУ. А вже військові частини закуповують дрони, автівки та інше критично важливе обладнання, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав на своїй Фейсбук сторінці заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич.

"Замовники проти Києва помилилися з історією про дрони. Громада столиці разом з Кличко передають не дрони, а ГРОШІ НА ЗСУ! Мільярди! А вже військові частини, тобто ми, закуповуємо дрони, автівки та інше критично важливе обладнання. Ці дрони і вручає мер від імені громади, звітуючи перед громадою. Не знаю жодного притомного командира, який купив би для свого підрозділу браковані FPV. Навпаки, обирається нове і найкраще!" , – написав Маляревич.

Військовий назвав тих, хто поширює подібну інформацію, "шкідниками".

"Сьогодні побачив чергову спробу дискредитувати Київ та Віталія Кличка, але знову технологи "дали в штангу". Розповім про шкідників. Реальних, політичних шкідників, які щоденно, всю війну, відпрацьовують гроші атакуючи країну, Київ, ЗСУ. Сьогодні через чергового бота, на декількох телеграм-помийках запустили "качку", що Київ наче передав ЗСУ браковані дрони…" , – повідомив він.

Маляревич пообіцяв найближчими днями опублікувати більше інформації, як Київ та інші українські міста допомагають армії і як це робиться.