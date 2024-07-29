У Києві спалили автівку медслужби третьої штурмової бригади

Вранці 29 липня у Києві підпалили евакуаційний автомобіль медичної служби третьої окремої штурмової бригади.﻿﻿ Про це заявила керівниця медслужби 3-ої ОШБ Вікторія Ковач, повідомляє Українська правда.

Автівка очікувала ремонту в столиці, За словами Ковач, на відеофіксації видно трьох людей, які спочатку облили рідиною автомобіль, а потім підпалили.