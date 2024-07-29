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У Києві спалили автівку медслужби третьої штурмової бригади

У Києві спалили автівку медслужби третьої штурмової бригади

Вранці 29 липня у Києві підпалили евакуаційний автомобіль медичної служби третьої окремої штурмової бригади.﻿﻿ Про це заявила керівниця медслужби 3-ої ОШБ Вікторія Ковач, повідомляє Українська правда.

Автівка очікувала ремонту в столиці, За словами Ковач, на відеофіксації видно трьох людей, які спочатку облили рідиною автомобіль, а потім підпалили.

"Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами", - йдеться у повідомленні.

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