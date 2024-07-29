США виділили Україні новий пакет озброєнь на $200 млн

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі до $200 млн. Про це сказав радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. З посиланням на Голос Америки.

Цього разу американська безпекова допомога за програмою спеціальних президентських повноважень включатиме ППО, боєприпаси для HIMARS, мінометні снаряди та протитанкові ракети Javelin.

Зазначається, що Пентагон також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.