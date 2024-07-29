Армія РФ риє окопи навколо водойми-охолоджувача Запорізької АЕС – Greenpeace

Військові армії РФ риють окопи навколо водойми-охолоджувача Запорізької АЕС. Про це йдеться у дослідженні британських військових аналітиків McKenzie на замовлення міжнародної організації Greenpeace Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

В дослідженні зазначається, що з моменту окупації ЗАЕС Росією у 2022 році і до кінця червня 2024 року "в районі водойми-охолоджувача атомної електростанції було споруджено понад 1000 метрів траншей. В основному вони зосереджені на північній та західній стороні водойми". У Greenpeace кажуть, що плани "Росатома" щодо перезапуску одного або декількох ядерних реакторів на ЗАЕС підвищують ризики ядерної аварії.

"Новий детальний супутниковий аналіз показує, що значна територія самої атомної електростанції ще більше мілітаризується. Там не лише траншеї, наприклад, на дамбі ставка-охолоджувача, але й укріплення, які можуть бути використані як місця для розгортання важкої військової вогневої потужності. Ми поки що не бачимо цього важкого озброєння, але доти будуються не просто так. Російські збройні сили продовжують загрожувати безпеці ЗАЕС. Ці події викликають глибоке занепокоєння" , – каже старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Центральної та Східної Європи Ян Ванде Путте.

Також Greenpeace занепокоєний тим, що "значна мілітаризація території водойми-охолоджувача може бути пов’язана з майбутніми планами Росії щодо перезапуску ядерних реакторів на цьому об'єкті. Всі шість реакторів були зупинені з 2022 року".

Крім того, в дослідженні йдеться, що будівництво Росією траншей і укріплень може бути передвісником нової насосної станції і російських зусиль з перезапуску реакторів на цьому об’єкті.