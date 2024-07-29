Пріцкер назвала п'ять основних компонентів для економічного відновлення України

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер назвала п'ять основних компонентів для основи сильного плану щодо економічного відновлення нашої країни.﻿ Про це Пенні Пріцкер розповіла журналістам у Києві, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За її словами, для втілення концепції відновлення України в реальність "необхідно забезпечити Україну підтримкою міжвідомчого планування, що насправді є збільшенням потенціалу технічних експертів, які можуть працювати разом з українцями для сприяння координації дій усього уряду та підтримки розробки єдиного пріоритетного проекту".

Другим пунктом Пріцкер зазначила необхідність прискорення, щоб розширити список готових до реалізації проєктів "з десятка до сотень і, сподіваюся, в кінцевому підсумку до тисяч".

"Як сказав посол, нам необхідно підтримати Україну в прискоренні реформ, що є абсолютно необхідним для створення фундаменту для інвестицій, процвітаючої економіки, вступу до ЄС і членства в НАТО" , - зазначила спецпредставник США.

Також, за її словами, потрібно змусити світ залучити більше капіталу, не лише вилучивши 50 млрд доларів російських заморожених активів, а й "пожвавивши страхові, перестрахувальні, фондові та банківські ринки".

П’ятий пріоритет, як зазначила Пріцкер, - "повернути додому ветеранів, внутрішніх переселенців та біженців, навчити їх тому, що необхідно для відновлення, і повернути на ринок праці".

"Якщо взяти ці п'ять основних компонентів разом, то вони утворюють будівельні блоки сильного плану економічного відновлення України та виведуть її на шлях процвітання" , - наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні, 29 липня спецпредставник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула з робочим візитом до Києва.

Вона провела переговори з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Однією із тем обговорень стала американська фінансова допомога Україні.

Також Пріцкер заявила, що США готові вкладати кошти в ті сфери діяльності України, які цього потребують. Сюди відносяться, зокрема сільське господарство, енергетика та оборонна промисловість.