В Англії напали з ножем на дітей: є жертви

У результаті нападу з ножем у місті Саутпорт на північному заході Англії в понеділок загинули двоє дітей, ще дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.﻿﻿ Про це на брифінгу заявила шеф-констебль поліції Саутпорта Серена Кеннеді. З посиланням на Sky News, повідомляє Європейська правда.

За словами представниці поліції, 17-річний нападник увірвався на захід у танцювальній школі, присвячений Тейлор Свіфт.

У результаті двоє дітей загинули. Ще дев'ятеро отримали ножові поранення різного ступеня тяжкості, з-поміж них шестеро дітей і двоє дорослих перебувають у критичному стані.

Кеннеді підтвердила, що за підозрою в убивстві затримали 17-річного хлопця родом з Кардіффа. Поліція, за її словами, наразі не встановила мотив нападника, але не вважає, що він пов'язаний із тероризмом.

Про напад у Саутпорті повідомили вдень у понеділок, спершу говорили про вісьмох поранених.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав інцидент "жахливою і глибоко шокуючою новиною" та подякував екстреним службам за швидке реагування.

Минулого тижня, як повідомлялось, у Британії нападник із ножем завдав серйозних поранень військовому неподалік від казарм, чоловіка затримали.