У кількох містах Венесуели спалахнули протести після перемоги Мадуро

У кількох містах Венесуели спалахнули протести після того, як виборча комісія оголосила переможцем президентських виборів нинішнього главу держави Ніколаса Мадуро, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні CNN.

За даними видання, у столиці країни Каракасі сили безпеки застосували сльозогінний газ, щоб розігнати велику юрбу протестувальників.

"Люди йшли головною вулицею, стукаючи каструлями та сковорідками. Венесуельська правозахисна організація PROVEA заявила, що промадурівські збройні угруповання стріляли в мирних демонстрантів" , — пише видання.

Протести зареєстрували й в інших містах — у місті Маракай, як повідомила активістка опозиції Естефанія Натера, люди вийшли на вулиці, щоб "вимагати сказати правду, тому що ми знаємо реальні результати". У прибережному штаті Фалькон демонстранти повалили статую Мадуро.

Venezuelan protesters are facing off against Maduro's security forces in the heart of Caracas. No one's going to sleep tonight. pic.twitter.com/8rG50kt56y — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 30, 2024

За даними аналітиків, у країні може розпочатися нова хвиля заворушень, якщо розпочнуться масові протести проти режиму. Вуличні демонстрації в попередні роки придушували військові, які тривалий час підтримували Мадуро та його попередника, покійного Уго Чавеса.

Увечері 29 липня Мадуро заявив, що більшість протестувальників – це "переповнені ненавистю злочинці", і що їхній план нібито розробили у Сполучених Штатах.