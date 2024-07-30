У Шмигаля обіцяють мінімальні відключення світла найближчими місяцями
У найближчі місяці прогнозують мінімальні відключення світла, але стабілізовану ситуацію з енергетикою в Україні можуть змінити "зовнішні впливи", повідомляє Ділова столиця.
Про це радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко заявив у ефірі телемарафону.
"Ми увійшли в період, коли генеруючої електрики у системі побільшало. Температура впала. Знизилося споживання. Ми, на жаль, погодозалежні, і сьогодні перебуваємо у відносному балансі
Якщо не буде зовнішніх впливів, то обмеження будуть носити незначний характер протягом наступних трьох місяців", — каже посадовець.
Як повiдомлялось, у вівторок, 30 липня, не планується застосування графіків відключення електроенергії.