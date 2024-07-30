РФ хоче легалізувати криптовалюту, щоб обійти санкції – Bloomberg

Росія прагне легалізувати криптовалюту, оскільки компанії мають дедалі більші труднощі при здійсненні міжнародних платежів через загрозу вторинних санкцій. Про це пише Bloomberg, повідомляє Ліга.Фінанси.

Минулого тижня Держдума ухвалила у першому читанні законопроєкт про легалізацію майнінгу криптовалют. У вівторок, 30 липня, депутати продовжать розгляд цього законопроєкту та ще одного законопроєкту про криптовалюти.

Очікується, що законопроєкти швидко отримають схвалення сенаторів у Раді Федерації, а потім будуть підписані президентом Володимиром Путіним і набудуть чинності 1 вересня.

"Раніше були побоювання, що легалізація криптовалюти може створити проблеми для розвитку внутрішнього ринку" , - сказав агентству голова комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков.

Він визнав, що криптовалюти можуть допомогти Росії обійти західні санкції, їх використання є "об'єктивним явищем і не може ігноруватися" регулюванням, сказав він.

Хоча використання цифрової валюти для платежів нині заборонено в Росії, Путін цього місяця закликав уряд "не проґавити момент" у регулюванні цього методу всередині країни та в закордонних угодах.

Він заявив чиновникам, що криптовалюти "дедалі ширше використовуються у світі як засіб платежу в міжнародних розрахунках".

1 січня 2021 року в Росії набрав чинності закон про цифрові фінансові активи та цифрову валюту, який дозволяє трактувати криптовалюту як варіант цифрової валюти, забороняє її використання в Росії для оплати товарів та послуг, але допускає використання як об'єкт інвестування.

У січні 2022 року, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Центробанк РФ пропонував повністю заборонити використання та створення криптовалют, стверджуючи, що вони становлять серйозну загрозу фінансовій стабільності та економічній безпеці.

Наприкінці минулого року банк пом'якшив свою позицію, підтримавши експериментальне використання криптовалюти та майнінгу у транскордонних розрахунках.

Банк Росії не відповів на прохання агентства прокоментувати зміну своєї позиції.

Однак перший заступник голови Банку Росії Володимир Чистюхін минулого місяця казав, що РФ слід розглянути всі можливості подолання труднощів у міжнародних розрахунках, зокрема й ті, які "вчора здавалися нам непопулярними".

Минулого тижня Bloomberg писав, що транскордонні платежі стали головним лихом економіки Росії. Дедалі популярнішими стають розрахунки криптовалютою через Гонконг. Але й тут росіяни змушені користуватися послугами посередників у таких країнах, як Узбекистан чи Казахстан.