США оснастять українські F-16 сучасним озброєнням - WSJ

США погодилися озброїти десятки винищувачів F-16, які передадуть Україні ракетами американського виробництва та іншим сучасним озброєнням. Про це йдеться у матеріалі WSJ, повідомляє Новое время.

Американський чиновник заявив, з яким поспілкувалося видання, заявив, що попри обмежені запаси і виробничі можливості Пентагону, він забезпечить F-16 боєприпасами класу «повітря-земля», комплектами точного наведення для бомб і сучасними ракетами класу «повітря-повітря» в достатній кількості, щоб задовольнити найнагальніші потреби України.

«Ми впевнені, що зможемо поставити все це [озброєння], принаймні критичні обсяги, яких вони потребують» , — сказав він.

Зазначається, що йдеться про таке озброєння для F-16:

ракети класу «повітря-земля» AGM-88 HARM;

версії комплектів боєприпасів підвищеної дальності Joint Direct Attack Munition, які перетворюють некеровані бомби на «розумну» зброю;

бомби малого діаметра, які вибухають у вузькому радіусі ураження;

сучасні ракети середньої дальності класу «повітря-повітря» AMRAAM;

ракети AIM-9X малої дальності класу «повітря-повітря» для літаків.

«Сам літак без зброї нічого не вартий» , — сказав генерал-майор Рольф Фолланд, командувач Королівських ВПС Норвегії.

США та їхні союзники відмовилися назвати конкретні терміни отримання літаків та озброєння до них з міркувань безпеки.

Щодо обслуговування літаків та підготовки пілотів, один зі співрозмовників WSJ сказав, що більшість ремонтних робіт можна проводити не в США, а ближче до зони бойових дій, але з часом Україні знадобляться власні ремонтні потужності.

Після того, як буде налагоджено процес підготовки пілотів і технічного обслуговування, все ще існують сумніви щодо використання літаків в бою, особливо через те, що українські пілоти звикли літати на радянських реактивних літаках.

Інший співрозмовник зазначив, що, як правило, данському пілоту F-16 зазвичай потрібно понад чотири роки, щоб повністю підготуватися до польотів, а українським пілотам знадобилося лише близько одного року.

«І на відміну від американських пілотів F-16, які зазвичай проводять щонайменше рік зі своїм підрозділом перед розгортанням, ці хлопці підуть безпосередньо в бій» , — сказав американський чиновник про українських бійців.

Крім того, незрозуміло, як F-16 будуть використовуватися проти російських військ.

Американський чиновник заявив, що Вашингтон обмежить використання наданої зброї для завдання ударів по російській території, як і у випадку з іншими видами озброєнь. Таким чином, Києву буде дозволено використовувати їх на російській території лише у відповідь на атаки з-за кордону.

Він додав, що Україна хоче використовувати винищувачі для польотів до кордону і стрільби по Росії, але ця тактика не є реалістичною в нинішніх умовах через загрозу з боку російських ракет класу «земля-повітря».﻿

Американські офіційні особи кажуть, що найбільш ефективне використання F-16 в Україні - це ближня повітряна підтримка, або усунення наземних загроз військам на лінії фронту. Європейці, з іншого боку, кажуть, що F-16 можуть бути використані для протиповітряної оборони і потенційно допомогти відтіснити російські ВПС подалі від лінії фронту.