Топ-менеджер Московської біржі загинув під час прогулянки яхтою в Росії

У Росії топменеджер Московської біржі Георгій Чибісов загинув під час прогулянки на яхті﻿. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

Зазначається, що 44-річний чоловік був директором із медіа та реклами біржі. Він зник ввечері 27 липня. Його рідні повідомили, що Чибісов поїхав гуляти на катері, встиг написати своїй дружині й зник.

За словами людей, які були з Чибісовим на яхті, той вийшов на палубу, після чого опинився у воді. Його нібито спершу намагалися розшукати самостійно, після чого викликали рятувальників.

Telegram-канал Baza з посиланням на джерела пише, що тіло російського топменеджера виявили в річці 28 липня. Поліція порушила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху водного транспорту.