У МЗС Індії заявили, що країна планує допомогти Україні та РФ вирішити "конфлікт"

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар повідомив, що його країна зберігає дружні стосунки з Україною і країною-агресором Росією та прагне сприяти Києву і Москві у врегулюванні «конфлікту». Про це пише видання NHK, повідомляє Новое время.

За словами Джайшанкара, застосування сили «не вирішує проблем між країнами і рішення не знайдеться на полі бою».

Як зазначив міністр, Індія має активніше допомагати у врегулюванні «конфлікту» (так в Індії називають війну Росії проти України — ред.), адже у світі є небагато країн, які можуть комунікувати як з Україною, так і з Росією.