Очільника МЗС Китаю Ван Ї запросили до України

Україна запросила Китай брати участь щонайменше в проміжних зустрічах до другого саміту миру, які відбудуться незабаром. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу в Києві, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, під час візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю детально «обговорювалася логіка дій України після першого саміту миру».

«Детально роз’яснили, як будемо рухатися до другого саміту, і запросили Китай брати участь щонайменше в проміжних зустрічах, які зараз відбудуться, так само, як ми запрошуємо брати участь в цих проміжних зустрічах всі миролюбні країни, які поважають Статут ООН» , – сказав речник МЗС.

Чи долучиться Китай – «відповідь має озвучити китайська сторона», сказав Георгій Тихий.

«Можна сказати, що вони уважно цю пропозицію сприйняли, але на цьому поки що зупинюся, і не будемо далі анонсувати, будемо дивитися, як далі буде розвиватися ситуація» , – додав речник МЗС.

Водночас, як заявив Тихий, Україна запросила голову китайського МЗС Ван Ї до України.

«Ми зробили запрошення і готові вітати міністра Ван Ї в Україні, щоб він міг на власні очі побачити наслідки російської агресії проти нашої країни. Також готові провести з ним більш глибокі двосторонні переговори щодо низки двосторонніх регіональних міжнародних питань. І я впевнений, що діалог між Україною і Китаєм триватиме на всіх рівнях» , – сказав речник МЗС.

За його словами, діалог між країнами помітно посилився і динамічно розвивається з початку 2024 року. Тихий також наголосив, що «дуже важливо, щоб Київ і Пекін вели прямий діалог, особливо з питань миру».

Коли такий візит може відбутися – в МЗС України не уточнюють, втім додають: «пропозиція Китай зацікавила», але «подивимося, коли будуть відповідні умови, щоб візит відбувся».

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