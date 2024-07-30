США ввели санкції проти китайських компаній, які допомагають Ірану з дронами та ракетами

Міністерство фінансів США наклало санкції на п'ятьох фізичних та сімох юридичних осіб з Ірану, Китаю та Гонконгу, які брали участь у розвитку ракетної та дронової програми іранського Міністерства оборони. З посиланням на американський Мінфін, повідомляє Українська правда.

Люди та компанії, що потрапили під останні санкції США, брали участь у закупівлі акселерометрів і гіроскопів, які використовуються для систем наведення, навігації та управління в програмах балістичних ракет і безпілотників Ірану.

Серед них згадані підставна китайська компанія Beijing Shiny Nights Technology Development Company та іранська – Electro Optic Sairan Industries.

"Безрозсудне розповсюдження Іраном своїх балістичних ракет і БПЛА загрожує подальшою нестабільністю і ставить під загрозу життя цивільного населення як в регіоні, так і в усьому світі" , – прокоментував заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

Він наголосив, що США продовжуватимуть накладати санкції на тих, "хто сприяє Ірану у виробництві смертоносної зброї".

Оприлюднені у вівторок санкції є останніми в низці рішень Міністерства фінансів і Державного департаменту США, спрямованих на покарання причетних до розвитку ракетної та дронової програм Ірану.

Серед них були та кроки, які мали на меті запобігти переданню іранських дронів Росії.