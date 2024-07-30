Израиль ударил по столице Ливана, целью назвали командующего "Хезболлы"

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ввечері 29 липня завдала авіаційного удару по столиці Лівану Бейруту.﻿﻿ Со ссылкой на пресслужбу "ЦАХАЛ", повідомляє Українська правда.

Ціллю удару назвали командувача "Хезболли" Фуада Шукра, якого вважають відповідальним за смертоносний ракетний удар по містечку Мадждаль-Шамс на Голанських висотах та інші атаки на Ізраїль.

Нагадаємо, 27 липня внаслідок удару з території Лівану по селищу на Голанських висотах загинули щонайменше 12 людей, переважно діти.

Ізраїль та США стверджують, що удар здійснило підтримуване Іраном терористичне угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану. Угруповання заперечує причетність до удару.

Низка країн засудили удар, у тому числі Франція та Німеччина, а також топдипломат ЄС Жозеп Боррель.

Цей інцидент додатково посилив напругу у регіоні та підживив побоювання про наближення війни між Ізраїлем та "Хезболлою".