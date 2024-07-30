Зеленський розповів, коли Україна отримає нові системи ППО

Західні системи ППО, у тому числі ЗРК Patriot, надійдуть до України найближчими місяцями. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час засідання членів Конгресу місцевої та регіональної влади у Рівненській області, повідомляє Новое время.

За словами Зеленського, пріоритетом залишається забезпечення достатньою кількістю ППО промислових та економічних центрів.

«Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість „петріотів“ та інших систем. Тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні та жовтні будуть відповідні системи в нашій державі» , — зазначив Зеленський.

Як додають в Офісі президента, під час засідання також обговорили облаштування укриттів в українських школах. Зеленський доручив уряду врегулювати норми щодо найпростіших укриттів, які можуть розташовуватися в підвальних та напівпідвальних приміщеннях.