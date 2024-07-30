На російсько-українській війні загинув четвертий доброволець із Фінляндії

В Україні загинув четвертий фінський боєць-доброволець, який воював на боці українських Збройних Сил. Інформацію порталу Yle підтвердили в Асоціації учасників бойових дій Фінляндії (Sodan Kokeneet ry), повідомляє Європейська правда.

За даними Асоціації, фінський доброволець загинув у середині липня на північ від Донецька. Про загибель повідомили родичів солдата, інформацію також підтвердила влада Фінляндії.

Виконавчий директор Sodan Kokeneet ry Юха Креус сказав Yle, що Асоціація співпрацює з фінською та українською владою та отримала дозвіл від родичів на публікацію інформації про загиблого.

За даними ЗМІ, на даний момент в Україні загинули вже четверо фінів, які воювали за країну.

Голова консульської служби МЗС Фінляндії Юссі Таннер у лютому говорив Yle, що на українському фронті воюють близько 20-30 фінів. ЗМІ раніше говорили, що їх може бути до пів сотні.

Напередодні повідомлялось, що на фронті в Україні, ймовірно, загинув перший доброволець зі Словаччини.