РФ запустила ударні безпілотники з кількох напрямків (Оновлено)

Російські війська увечері 30 липня запустили ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

О 21:52 повідомили про загрозу безпілотників для Сумщини.

О 21:53 загрозу оголосили на Дніпропетровщині.

О 22:07 повідомили, що БпЛА на сході Дніпропетровської області рухаються північно-західним курсом, декілька груп БпЛА на півночі Сумської та Чернігівської областей, рухаються на південь та південний захід ще БпЛА на півночі Херсонщини мають північно-західний курс.

О 22:13 тривога поширилась на Полтавщину.

О 22:19 повідомили, що БпЛА з Дніпропетровської області прямують на Харківщину. Також зафіксували БпЛА з Херсонської області на Миколаївщину.

О 22:28 повідомили про БпЛА північніше Снігурівки на Миколаївщині, курс північно-західний. Крім того, вказали, що "Шахеди" залітають на Полтавщину з півночі.

О 22:50 росіяни запустили ракету в напрямку Вознесенська на Миколаївщині. О 22:57 стало відомо про загрозу балістики з півночі.

О 22:59 Повітряні сили повідомили про нові групи ударних БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської областей.

Після 23:00 у Києві було чутно вибух.

О 23:21 повідомили про:

БпЛА на Чернігівщині, курс північно-західний;

декілька груп БпЛА у Шосткинському районі Сумської області, курс на південь;

БпЛА з Полтавщини на Черкащину та Харківщину;

декілька груп БпЛА з Харківської області у бік Полтавської;

БпЛА на Миколаївщині у Вознесенському районі.

О 23:23 військові попередили про БпЛА у напрямку Миргорода з півночі. Також зафіксували БпЛА на Черкаси з північного сходу.

О 23:53 повідомили про БпЛА з Чернігівщини на Київщину з північного сходу.

Також увечері 30 липня по всій Україні на 17 хвилин оголошували повітряну тривогу через зліт бомбардувальника МіГ-31К.