Генштаб: За добу 108 зіткнень, більшість на Покровському напрямі

За минулу добу на фронті відбулось 108 бойових зіткнень, РФ завдала 71 авіаційний удар із застосуванням 107 КАБів, 340 ударів дронами-камікадзе та здійснила близько 3 тисяч обстрілів позицій.﻿﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 30 липня, повідомляє Українська правда.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з російськими загарбниками. Відбито п’ять атак в районах Тихого та Вовчанська. Біля останнього один бій ще триває. Ситуація контрольована. Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали понад 100 осіб вбитими та пораненими, знищено дві артилерійських системи, п’ять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного та Стельмахівки. Три ворожі штурми тривають.

14 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, десять разів намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка та Невське, на даний час точиться три боєзіткнення. Дві атаки відбито в Серебрянському лісі, ще дві - триває.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили три штурмові дії ворога в районах Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, п’ять спроб противника захопити наші позиції виявились марними, триває дві атаки. Ситуація контрольована.

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, активно застосовуючи при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 12 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Веселого, Іванівки, Желанного та Яснобродівки. Загалом, 22 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще 18 боєзіткнень продовжуються.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується десять бойових зіткнень.

На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Старомайорського. Всі ворожі штурми захлинулися.

На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, дві атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня.