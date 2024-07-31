Білгородський губернатор закликав мешканців готувати дрова та готуватися до найгіршого

Губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков на зустрічі з мешканцями Нової Таволжанки заявив, що влада готує для мешканців прикордоння з Україною дрова, буржуйки та генератори, повідомляє Ділова столиця.

Відео зустрічі із місцевими мешканцями Гладков поділився на своєму Telegram-каналі.

"Зима може бути різною: і дрова готуємо, і буржуйки готуємо, і генератори купуватимемо. Якщо є можливість, і ви те саме готуйте. Завжди краще готуватися до найгіршого" , — порадив він.

Нагадаємо, у Бєлгороді та області вранці, 1 липня, зникла електрика через, як заявляла тоді влада, "технологічне порушення, викликане зовнішнім впливом на енергооб'єкт ".