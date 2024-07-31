Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС Ханії

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN, Times of Israel.

Вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані "буде зустрінуте суворою і болісною відповіддю", йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

"Іран і фронт опору дадуть відповідь на цей злочин", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як йдеться в заяві нового президента Ірану Масуда Пезешкіана, Іран "захистить свою територіальну цілісність, гідність, честь і гордість і змусить .... пошкодувати про свій боягузливий вчинок".

Крім того, як пише CNN, верховний лідер Аятолла Алі Хаменеї заявив, що Іран вважає своїм обов'язком помститися за вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, оскільки його вбили на іранській землі.

"Ви вбили нашого дорогого гостя у нашому домі, а тепер проклали шлях для свого жорстокого покарання", - сказав Хаменеї, маючи на увазі Ізраїль.

Вбивство Ханії

Лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханія та одного з його охоронців було вбито в результаті обстрілу його резиденції в Тегерані.

При цьому, як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, США допоможуть захистити Ізраїль, якщо він зазнає нападу. При цьому він працює над зниженням напруженості у регіоні після ліквідації лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Ірані.