"Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів із жіночими купе: список рейсів

"Укрзалізниця" розширить кількість поїздів із жіночими купе. Від завтра, 1 серпня, вони стануть доступні на чотирьох рейсах далекого сполучення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка "Укрзалізниці".

З 1 серпня жіночі купе з'являться на наступних рейсах:

№ 1/2 Харків - Івано-Франківськ.

№ 5/6 Запоріжжя - Ясіня;

№ 43/44 Черкаси - Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ - Рахів.

"Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом - цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток", - пише УЗ.

В УЗ також нагадали, що посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Серед інших рейсів, в яких доступні жіночі купе:

⁠№15/16 Харків - Ясіня;

⁠№17/18 Харків - Ужгород;

№26/236 Одеса - Ясіня;

№3/4 Запоріжжя - Ужгород;

№41/42 Дніпро - Трускавець;

№29/30 Київ - Ужгород;

№81/82 Київ - Ужгород;

№75/76 Київ - Кривий Ріг.

"Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку "Укрзалізниці", де такі місця мають відповідну позначку. Бажаємо нашим пасажиркам приємних подорожей та виключно гарних вражень від поїздок", - відзначає УЗ.

Жіночі купе

У травні 2023 року на сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція, що пропонувала ввести окремі вагони для жінок в поїздах "Укрзалізниці". Після цього голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк звернулася до УЗ з ініціативою щодо реалізації пілотного проєкту з жіночими купе.

У червні того ж року було оголошено про запуск перших жіночих купе на чотирьох напрямках: Київ - Ужгород, Дніпро - Трускавець, Київ - Кривий Ріг, Харків - Ясіня.