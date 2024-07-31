Міноборони запустило сайт для залучення нових постачальників для ЗСУ

Для потенційних постачальників речового забезпечення Збройних Сил України створили спеціальний сайт, повідомляє Економічна правда.

Про це розповів 31 липня під час прес-конференції міністр оборони України Рустем Умєров.

Міністерство оборони створило ПартнерMOD для того, щоби полегшити співпрацю для виробників і постачальників тилового майна для Збройних Сил України.

Повідомляється, що платформа має стати ключовим інструментом для розширення кола постачальників, залучення нових учасників ринку та налагодження ефективної комунікації між Міноборони і бізнесом, кажуть у Міністерстві оборони.

Один з запобіжників корупції — цифровізація, сказав під час прес-конференції Умєров. За його словами, нова платформа має прибрати "ручне" керування окремими рішеннями.

Зазначається, що розробка платформи державі нічого не коштувала — ПартнерMOD розроблений за кошти партнерів.

Виробник або постачальник може подати заяву до Головного Управління розвитку матеріального забезпечення по процедурі спрощеної закупівлі. Після розгляду заяви готується акт про відповідність або невідповідність.

"Тут є всі технічні описи, вони актуалізовані. Якщо ви бачите на сайті технічний опис, умовно, на тент універсальний – це останній технічний опис, згідно з яким ви можете розробити свій зразок і подати його" , – сказала на презентації заступниця директора Департаменту політики закупівель Наталія Куровська.

Нагадаємо:

Міністерство оборони України створює базу недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Держпідприємство Міноборони "Агенція оборонних закупівель" 18-19 липня уклало низку угод на постачання квадрокоптерів Мavic 3T на 93,26 млн грн.