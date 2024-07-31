ОВА: У Харкові та області зафіксовано близько 40 підпалів авто військових

У Харкові та області зафіксували близько 40 випадків підпалів машин українських військовослужбовців, скоєних підлітками, який вербують російські спецслужби через телеграм-канали, повідомляє Українська правда.

Про це повiомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"У Харкові та області зафіксовано близько 40 випадків підпалів авто військових. Поліція встановила особи всіх паліїв. Це переважно молодь віком від 12 до 18 років.

Вони через Telegram-канали отримують повідомлення від спецслужб РФ, які пропонують за винагороду здійснити підпал того чи іншого об'єкта. За це обіцяють від 20 до 40 тис. грн".

Очільник області звернувся до батьків із проханням приділяти більше уваги дітям під час їхнього перебування в соцмережах, щоб вони не ставали заручниками подібних злочинів та ворожої пропаганди.