Глава МВА спростував інформацію про захід окупантів у Торецьк

Торецьк на Донеччині залишається українським містом, ЗСУ вдалося зупинити активні дії ворога по просуванню на територію громади. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, спростовуючи ворожу інформацію про те, що російські загарбники вже зайшли в місто, повідомляє Укрінформ.

«На жаль, ворог веде інформаційні війни. І я підтверджую, що місто Торецьк залишається вільним українським містом, яке, на жаль, просто потерпає від нищівних обстрілів з боку російського агресора. Але місто вільне, воно українське, і збройні сили України контролюють і боронять територію… Збройним силам України та силам нашого спротиву вдалося зупинити активні бойові дії, які з боку ворога просувалися, вони зараз стримуються. І згідно з останніми даними видно, що ЗСУ докладають усіх зусиль для цього» , - сказав очільник громади.

Він ще раз підкреслив, що інформація про захоплення Торецька росіянами – це «чистої води» дезінформація, яка ворогом використовується для «дестабілізації в інформаційному просторі і впливу на думки серед населення того, яке залишається у громаді і в цілому в Україні».

Як повідомлялося, місто Торецьк у Донецькій області на сьогодні російські загарбники знищили на 70%, там залишаються ще 3,5 тисячі цивільних.

У Торецькій міській територіальній громаді від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 31 липня від ворожих обстрілів загинули 184 мешканці, 559 людей зазнали поранень.