Украинские аграрии понизили прогноз урожая из-за засухи

Аграрії вчергове понизили оцінку врожаю у 2024 році через посуху в липні.﻿ З посиланням на пресслужбу Української зернової асоціації, повідомляє Економічна правда.

Потенційний врожай у 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом знизився на 2,8 млн тонн до 71,8 млн тонн зернових та олійних. У 2023 році за оцінкою УЗА врожай склав 82,8 млн тонн зернових та олійних.

Зниження прогнозу врожаю і викликане спекотною і посушливою погодою в Україні в липні цього року, яка мала негативний вплив на потенційну врожайність пізніх зернових та олійних культур.

За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 складе 41 млн тонн, що на 2,5 млн тонн менше попереднього прогнозу. Падіння експорту в порівнянні з минулим сезоном може скласти понад 16 млн тонн.

Врожай пшениці у 2024 році УЗА оцінює на рівні 19,8 млн тонн. Потенційний експорт на 2024/2025 МР - близько 13 млн тонн.

Врожай ячменю може скласти 4,95 млн тонн, що на 350 тисяч тонн більше попередньої оцінки, а потенційний експорт можна очікувати на рівні близько 2 млн тонн.

Врожай кукурудзи через посуху очікується на рівні 23,4 млн тонн, що на 2,1 млн тонн нижче попередньої оцінки. При цьому потенційний експорт може скласти близько 18,5 млн тонн.

Врожай соняшнику можна очікувати на рівні 12,8 млн тонн, що на 900 тисяч тонн нижче попередньої оцінки. Потенційний експорт може скласти до 250 тисяч тонн.

Врожай ріпаку очікується на рівні 4,3 млн тонн, при цьому експорт може скласти – 3,4 млн тонн.

Попри те, що аграрії збільшили площі під сою, несприятливі погодні умови не дозволять отримати більший врожай від культури. Тому УЗА очікує у 2024 році сої на рівні 4,8 млн тонн, що на 700 тисяч тонн менше попередньої оцінки. Потенційний експорт може скласти 3,5 млн тонн.