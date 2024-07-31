Боррель після масованої атаки дронів на Київ закликав надати Україні більше засобів ППО

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав посилити військову допомогу Києву, зокрема надати більше засобів ППО, після того, як РФ вночі та зранку 31 липня атакувала Україну дронами-камікадзе.Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Головний дипломат ЄС зазначив, що Україна "з гідною подиву стійкістю" переживає щоденні російські атаки, "спрямовані на знищення людей та ключової інфраструктури".

Боррель наголосив, що Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони, а також військової техніки.