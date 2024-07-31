Судитимуть експрацівника МОН Василенка, який висміяв незалежність України

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього працівника Міністерства освіти та науки Андрія Василенка за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі. З посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який на той момент працював у міністерстві, на власній сторінці в соціальній мережі "Facebook" розмістив публікацію із заголовком "Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид".

Зокрема, у дописі він зауважував, що "незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь". А незалежність України назвав "кидаловом" і розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року, стверджуючи, що люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення.

Таким чином обвинувачений поширив думки, погляди та переконання, зміст яких є образливим для українського народу, принижує його національну честь та гідність на ґрунті національної належності, політичних та ідеологічних переконань.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Нагадаємо, Андрій Василенко, який тоді обіймав посаду державного експерта Міністерства освіти і науки, втрапив у скандал наприкінці серпня 2023 року, коли висміяв незалежність України та країн Балтії, а також поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х. Оксен Лісовий як міністр освіти відреагував на висловлювання колеги - і Василенка звільнили з міністерства.