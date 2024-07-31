Польща проведе дві військові операції на кордоні з Білоруссю

З четверга, 1 серпня, Збройні сили Польщі розпочнуть дві операції, які спрямовані на зміцнення національної безпеки на східному кордоні країни. Це пов'язано з напливом мігрантів з боку Білорусі. З посиланням на ЗС Польщі, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зазначається, що операції "Безпечне Підляшшя" та "Східна Аврора" являються відповіддю на загрози, які було спричинено міграційним тиском з боку білоруського режиму та військовою агресією Росії проти України. Зокрема, мова про повітряні атаки на західні регіони України.

Дані операції матимуть вирішальне значення у зміцненні національної безпеки та ефективного стримування. Операція "Безпечне Підляшшя" забезпечить ефективний захист від нелегальної міграції, а операція "Східна Аврора" збільшить оперативну спроможність проти загроз безпеці повітряного простору Польщі, йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, операція "Східна Аврора" охопить територію східної та північно-східної Польщі. Буде проводитись постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, а також відбуватиметься співпраця з союзниками та навчання.