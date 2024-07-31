Зеленський: Україна не проти присутності Росії на другому Саміті світу

Президент Володимир Зеленський каже, що більшість країн світу хочуть, щоб Росія брала участь у другому Саміті миру, а тому "Україна не може бути проти цієї ініціативи".﻿﻿ Про це заявив глава держави в інтерв'ю французьким ЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Більшість світу сьогодні говорить, що на другому Саміті представники Росії повинні бути, інакше ми не досягнемо потужних результатів. Тому що воює Росія проти України, і це і є сторони цієї війни, і тому всьому світу потрібно, щоб представники Росії були на другому Саміті.

Я сказав, ми домовлялись, я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки спільного плану. Ми його підготуємо з вами, і він буде на столі. І, будь ласка, раз весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити.

І там будуть ці умови. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91-го року... Так, я вважаю, що це справедливо, і справедливий мир для України – це відновити повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї. Я вважаю, що сьогодні ми стоїмо на фронті, поки Росія хоче воювати, буде готовий план, буде у нас сильна позиція, буде весь світ, більшість країн погодиться з цим планом і буде на столі цей план. І потім, будь ласка, ми можемо вирішити ці питання дипломатично, якщо Росія захоче" , - сказав президент.

За словами Зеленського, до кінця листопада українська влада має підготувати план, який буде заснований на Формулі миру, яка була презентована вже публічно на першому Саміті миру.