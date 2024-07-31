Зеленський: Україна не проти присутності Росії на другому Саміті світу
Президент Володимир Зеленський каже, що більшість країн світу хочуть, щоб Росія брала участь у другому Саміті миру, а тому "Україна не може бути проти цієї ініціативи". Про це заявив глава держави в інтерв'ю французьким ЗМІ, повідомляє Українська правда.
"Більшість світу сьогодні говорить, що на другому Саміті представники Росії повинні бути, інакше ми не досягнемо потужних результатів. Тому що воює Росія проти України, і це і є сторони цієї війни, і тому всьому світу потрібно, щоб представники Росії були на другому Саміті.
Я сказав, ми домовлялись, я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки спільного плану. Ми його підготуємо з вами, і він буде на столі. І, будь ласка, раз весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити.
І там будуть ці умови. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91-го року... Так, я вважаю, що це справедливо, і справедливий мир для України – це відновити повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї. Я вважаю, що сьогодні ми стоїмо на фронті, поки Росія хоче воювати, буде готовий план, буде у нас сильна позиція, буде весь світ, більшість країн погодиться з цим планом і буде на столі цей план. І потім, будь ласка, ми можемо вирішити ці питання дипломатично, якщо Росія захоче", - сказав президент.
За словами Зеленського, до кінця листопада українська влада має підготувати план, який буде заснований на Формулі миру, яка була презентована вже публічно на першому Саміті миру.
"Я сказав, що до другого Саміту я ставлю такі дати нашим дипломатам, і просив про це міжнародних наших партнерів, щоб ми до листопада місяця могли закінчити з цим документом. І там буде все виписано. І там буде і територіальна цілісність, і суверенітет тощо. І ось цей план буде до другого Саміту підготовлений", - сказал он.