F-16 вже були задіяні у захисті Києва - The Telegraph

Україна вже отримала невелику партію винищувачів F-16. Вони вже використовувались як протиповітряна оборона. З посиланням на The Telegraph, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, посилаючись на джерело у Повітряних силах, Україна виконала свої перші бойові завдання на F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів.

Військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".

Як повідомлялося раніше, агенство Bloomberg написало про те, що до Києва було доставлено невелику, але неуточнену кількість F-16. А вже після цього соцмережами почали поширюватись фото на якому нібито зображено F-16 у небі над Україною.

Київ офіційно не підтвердив отримання винищувачів. У США також відмовились коментувати інформацію щодо передачі Україні F-16.