НАБУ проводить обшуки у власниці Stolitsa Grouр – джерело
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у київської забудовниці Владислави Молчанової у справі ринку "Столичний" та виведення землі. З посиланням на джерела у антикорупційних органах, повідомляє Дзеркало тижня.
Зокрема у 2020 році підприємці ринку звинуватили власницю Stolitsa Grouр Молчанову у спробі рейдерського захоплення. За словами тодішнього бенефіціара "Столичного" Олександра Стельмаха, упродовж 2011-2014 років на компанії, афілійовані з Молчановою, інвестори перерахували 34 млн доларів для будівництва ринку. Проте дивидендів у розмірі 3 млн доларів на рік так і не отримали.
Стельмах стверджував, що "факти зловживання, та й просто банального злодійства" було підтверджено висновками аудиту, а попереднє керівництво ринку погодилося піти у відставку.
"12 грудня, у вихідний день, вранці, о 8:00, "працівники" Влади Молчанової за змовою з "чорним" нотаріусом змінили учасника підприємства ТОВ "АГРАРНИЙ Маркетинговий центр", якому належить 77,5% ТОВ "РСХП "Столичний", — розповідав Стельмах "УНІАНу".
Сама Молчанова називала себе постраждалою стороною і стверджувала, що "в цій історії нас просто кинули".
"В січні 2019 року було досягнуто домовленості зі Стельмахом про придбання 54,25% частки в ринку "Столичний" за 12 млн доларів. Були підписані два меморандуми, за якими були внесені 2 млн доларів і 1,5 млн доларів авансу. Водночас від початку 2020-го мажоритарний акціонер вийшов з переговорів, а власники компанії просто перестали брати слухавку", — стверджувала Молчанова.