НАБУ проводить обшуки у власниці Stolitsa Grouр – джерело

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у київської забудовниці Владислави Молчанової у справі ринку "Столичний" та виведення землі. З посиланням на джерела у антикорупційних органах, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема у 2020 році підприємці ринку звинуватили власницю Stolitsa Grouр Молчанову у спробі рейдерського захоплення. За словами тодішнього бенефіціара "Столичного" Олександра Стельмаха, упродовж 2011-2014 років на компанії, афілійовані з Молчановою, інвестори перерахували 34 млн доларів для будівництва ринку. Проте дивидендів у розмірі 3 млн доларів на рік так і не отримали.

Стельмах стверджував, що "факти зловживання, та й просто банального злодійства" було підтверджено висновками аудиту, а попереднє керівництво ринку погодилося піти у відставку.

"12 грудня, у вихідний день, вранці, о 8:00, "працівники" Влади Молчанової за змовою з "чорним" нотаріусом змінили учасника підприємства ТОВ "АГРАРНИЙ Маркетинговий центр", якому належить 77,5% ТОВ "РСХП "Столичний" , — розповідав Стельмах "УНІАНу".

Сама Молчанова називала себе постраждалою стороною і стверджувала, що "в цій історії нас просто кинули".