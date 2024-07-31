У Херсоні чоловік підірвав гранату, є жертва та поранені
Сьогодні надвечір мешканець Херсону кинув гранату в натовп. В результаті детонації загинула людина. З посиланням на Національну поліцію України, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
За даними правоохоронців, ситуація сталась в Центральному районі міста. 48-річний херсонець кинув гранату на майданчику біля одного з магазинів, де відпочивали громадяни.
В результаті вибуху одна людина загинула та п’ятеро чоловіків отримали поранення різного ступеню тяжкості.
"Поліцейські затримали зловмисника. На місці події проводяться необхідні слідчі дії", - додали в поліції