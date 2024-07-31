У Херсоні чоловік підірвав гранату, є жертва та поранені

Сьогодні надвечір мешканець Херсону кинув гранату в натовп. В результаті детонації загинула людина. З посиланням на Національну поліцію України, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За даними правоохоронців, ситуація сталась в Центральному районі міста. 48-річний херсонець кинув гранату на майданчику біля одного з магазинів, де відпочивали громадяни.

В результаті вибуху одна людина загинула та п’ятеро чоловіків отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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