У Білому домі уникли відповіді про передачу Україні перших F-16

У Білому домі уникли відповіді про передачу Україні першої партії винищувачів F-16. Однак там зазначили, що до кінця літа F-16 будуть готові до польотів в Україні, повідомляє Голос Америки.

Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі.

У представника адміністрації Джо Байдена поцікавилися, чи є правдою інформація про передачу Україні першої партії винищувачів F-16. На що Кірбі відповів:

"Вам потрібно говорити з українцями. Я не говоритиму про збройні потужності. Я тільки додам, що як ми говорили раніше і говорили на саміті НАТО, що процес передачі Україні F-16 продовжує просуватись вперед. Ми відзначили, що літаки будуть готові до польотів до кінця літа. Немає причин в цьому сумніватись".