Українських дітей у Польщі хочуть зобов'язати ходити до польської школи: що відомо

Українських дітей у Польщі хочуть зобов'язати ходити до польської школи. Досі це було добровільно, тому багато учнів навчалися онлайн в українській системі освіти, повідомляє РБК-Україна.

Проект відповідного розпорядження опублікувало Міносвіти Польщі, повідомляє naszwybir.pl.

У Польщі пропонують ввести шкільний обов'язок для українських дітей

Польські урядовці стурбовані великою кількістю українських дітей, які не відвідують польські школи. Чиновники не можуть проконтролювати, чи дійсно вони навчаються онлайн в українській системі освіти. Також постає питання інтеграції цих дітей у польське суспільство.

За оновленим спецзаконом про допомогу українцям у Польщі, який набув чинності з 1 липня, відвідування польської школи стане з вересня обов'язковим для отримання виплат на дітей – "Родина 800+" (близько 8000 грн щомісяця до 18-річчя) та "Добрий старт" (близько 3000 грн перед початком навчального року).

Частину питань щодо навчання дітей українських біженців Міністерство освіти Польщі врегульовує у розпорядженні, проект якого був опублікований днями.

Обовʼязок відвідувати польську школу: хто може його уникнути

З 2024/2025 навчального року на дітей-біженців з України поширюватимуться обовʼязкова річна передшкільна підготовка та обовʼязкова шкільна освіта у польській системі. Досі батьки мали право вирішувати, де навчатиметься їхня дитина – в українській чи польській школі.

У зв'язку із запровадженням шкільного обов'язку в Міносвіти прогнозують, що до шкіл у Польщі прийдуть близько 80 тисяч нових учнів з України.

Водночас передбачається лише один виняток для обовʼязку відвідувати польську школу. Продовжити навчання онлайн в українській школі зможуть учні, які у 2024/2025 році навчатимуться у випускному класі та планують складати НМТ (ЗНО), а не польську матуру (аналог українського НМТ).

У цій ситуації один з батьків буде зобов’язаний подати до відповідної гміни декларацію про те, що учень навчається в українській системі освіти та має намір скласти випускний іспит у 2025 році, зазначають у міністерстві.

"Проект розпорядження нарешті покінчить із ситуацією, коли чиновники говорять, що з 1 вересня 2024 року учні з України навчаються лише у польських школах, а юристи кажуть, що все ще діє параграф 15, який дозволяє навчання в українській системі" , – пояснює представник відділу моніторингу і адвокації Українського дому у Варшаві Олександр Пестриков.

Питання виплат залишається неврегульованим

Розпорядження Міносвіти не врегульовує питання прив'язки шкільного обов'язку до виплат "800+" та "Добрий старт". Згідно з законом, умовами для допомоги є відвідування дитиною:

підготовчого класу (так звана зерувка);

початкової або середньої школи у Польщі.

Умовами є внесення цих даних до Системи освітньої інформації / System Informacji Oświatowej (SIO).

"Учень з України, якому виповнилося 17 років, не є у тому віці, коли він не зобов’язаний відвідувати школу у Польщі. Він навчається в українській системі, у випускному класі. Однак чи будуть відомості про нього вноситись до SIO за заявою батьків або опікунів – незрозуміло. Тож Управління соціального страхування (ZUS) матиме підстави відмовити у виплаті "800+" , – звертає увагу Олександр Пестриков.

Подібна ситуація стосується і тих українських дітей, які закінчили школу до свого 18-річчя.

"Як тільки проект стане розпорядженням, ми обов’язково сконтактуємо з Управлінням соціального страхування і попросимо їх про офіційне роз’яснення розпорядження Міністерства освіти" , – зазначає фахівець.

На даний час розпорядження перебуває на стадії обговорення і в ньому можливі зміни.