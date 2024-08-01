Мадуро звернувся у підконтрольний суд переглянути результати виборів у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до вищого суду країни з проханням провести аудит президентських виборів після того, як лідери опозиції оскаржили його заяву про перемогу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ABC News.

За його словами, правляча партія Венесуели готова показати всі документи щодо підрахунку голосів на виборах.

"Я віддаю себе в руки правосуддя. Я готовий піти під суд, бути допитаним і розслідуваним" , - сказав Мадуро біля будівлі Верховного суду в Каракасі.

Мадуро погодився на перший крок до прозорості виборів, але суд, який перевірятиме результати, тісно пов'язаний з його урядом. Кандидатів у судді призначають федеральні чиновники і затверджують Національна асамблея, де більшість прихильників Мадуро. Центр Картера, який спостерігав за виборами, критикує цю ініціативу, вважаючи, що суд не забезпечить незалежну перевірку виборів.

Група з Атланти заявила, що не змогла перевірити оголошені результати виборів у Венесуелі. Вони критикували "повну відсутність прозорості" під час оголошення Мадуро переможцем. Виборча влада дозволила Центру Картера направити 17 спостерігачів.

Головний опонент Мадуро, Едмундо Гонсалес, і лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо стверджують, що отримали понад дві третини рахункових аркушів, які свідчать про поразку Мадуро.

Вибори у Венесуелі

Виборчком Венесуели оголосив, що Мадуро отримав 51% голосів, продовжуючи соціалістичне правління. Опитування ж вказували на перемогу опозиції. Протести у вівторок вимагали від Мадуро визнати поразку. Міжнародні спостерігачі та Центр Картера заявили, що голосування не відповідало міжнародним вимогам чесності.