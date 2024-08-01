В уряді назвали причини гальмування економіки України

Економіка України в червні 2024 року функціонувала в складних умовах віялових відключень електроенергії через її дефіцит. Це послабляло економічну активність як підприємств через зростання витрат та підвищення тарифів, так і споживачів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить моніторинг основних подій в економіці України (червень 2024) Мінекономіки.

Також значний дефіцит кваліфікованих кадрів, невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації погіршували очікування підприємств усіх секторів, зазначили в міністерстві.

За оцінками Мінекономіки, у червні зростання ВВП зберігалося на рівні попереднього місяця - 1,1%. У підсумку за січень-червень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,1% [±1%], що в цілому відповідає прогнозованим тенденціям. Урядом схвалені основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки у рамках якого уточнено очікування на 2024 рік - зростання ВВП на рівні 3,5%.

"У червні економіка України відчула прямі та непрямі цінові наслідки руйнування об’єктів генерації електроенергії" , - зазначили в міністерстві.

Зокрема, споживча інфляція передусім під тиском підвищення тарифів на електроенергію для населення, а також на низку інших тарифів на послуги прискорилася до 2,2% за, річні темпи - до 4,8% (з 3,3% відповідно).

За даними Мінекономіки, в цілому в червні й далі посилювався вплив чинників немонетарного характеру через:

(1) збільшення тарифної складової - подорожчання електроенергії, деяких послуг ЖКГ на яких немає мораторію, пасажирських перевезень залізницею, мобільного зв’язку тощо;

(2) посилення впливу витратності виробництва (непрямий вплив руйнування енергетики) через обмежене електропостачання, а також нестачу персоналу та низку інших "воєнних перешкод" для бізнесу, посилення курсової волатильності.

Нагадаємо, більшість міжнародних фінансових організацій та аналітичних центрів прогнозують зростання ВВП України у 2024 році на 3%. Водночас НБУ покращив прогноз зростання економіки України у 2024 році з 3,0% до 3,7%.