У Херсоні чоловік кинув гранату в компанію відпочиваючих: є загиблий та поранені

В результаті вибуху гранати в Херсоні одна людина загинула та п’ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Національна поліція.

Близько 19:20 31 липня на спецлінію "102" надійшло повідомлення, що у мікрорайоні "Північний" на майданчику біля одного з магазинів стався вибух. В результаті чого були поранені громадяни та один чоловік загинув.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції, працівники карного розшуку, патрульна поліція.

На місці поліцейські встановили, що на майданчик, де відпочивали п’ятеро громадян, зайшов невідомий чоловік. Під час спілкування відпочиваючих із незнайомцем між ними виникло непорозуміння. Підозрюваний пішов та через кілька хвилин повернувся й кинув гранату.

В результаті вибуху загинув 69-річний пенсіонер. Також п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зловмисник з місця події втік у невідомому напрямку.

Оперативники карного розшуку швидко встановили особу зловмисника. Його затримали за місцем проживання. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. Попередня кваліфікація злочину – "Умисне вбивство" та "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України.