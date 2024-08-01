ЗМІ: Угорщина припинила свою "миротворчу місію" щодо України

Угорщина припинила свою "миротворчу місію" щодо України. Про це угорський міністр з європейських справ Янош Бока написав у ноті, надісланій країнам Євросоюзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє El Pais.

Однак деякі дипломати сумніваються у правдивості цієї заяви і вважають, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знову розпочати цю місію, коли йому буде вигідно.

Цей епізод посилив напруженість між Будапештом і ЄС через близькість Орбана до Росії, блокування допомоги Україні та його візити до російського диктатора Володимира Путіна, глави КНР Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, який критично ставиться до допомоги Україні.

Ці зустрічі, що збіглися з початком шестимісячного головування Угорщини в Раді ЄС, розлютили ЄС і багато столиць. ЄС і Європарламент зажадали від Будапешта пояснень і бойкотують зустрічі, організовані Угорщиною.

Головування Угорщини у ЄС

З 1 липня по 31 грудня 2024 року Угорщина головує у Раді Європейського Союзу, що привернула увагу через політичні кроки прем'єр-міністра Віктора Орбана.

На початку липня Орбан відвідав Київ, де запропонував Україні припинити вогонь перед початком мирних переговорів із Росією. Потім він провів переговори з Путіним і зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї.

Посли країн ЄС розкритикували Орбана за "мирну місію". Депутати Європарламенту закликали позбавити Угорщину права вето через такі дії.