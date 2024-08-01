Сирський розповів про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що протягом трьох діб працював на Східному фронті, в бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках, повідомляє Українська правда.

За його словами, основними завданнями роботи у бригадах було вивчення обстановки безпосередньо в районах бойових дій, аналізі ефективності виконання бойових завдань, вирішенні проблемних питаннь забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА, засобами РЕБ та наданні допомоги командирам в організації бойових дій.

Головнокомандувач зазначив, що по всіх напрямках наступу росіян тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ.

На Куп‘янському напрямку в районі, Піщаного, Стельмахівки, Макіївки тривають запеклі бої, але ми тримаємо наші позиції", – зазначив Сирський.

За його словами складна ситуація на Сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху не має. Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін.

Крім того, росіяни штурмують позиції Сил оборони в районах Нью Йорка, Південного, Залізного. На Харківському напрямку точаться тяжкі бої в районі Глибокого, Вовчанська, але ворог успіху не має, несе істотні втрати.

"Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось.

Силами Національноі поліції, СБУ та Військової служби правопорядку проводяться контрдиверсійні дії. Їх підрозділи наразі виявляють та знешкоджують диверсійні групи противника в районах міської забудови на Торецькому напрямку".

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