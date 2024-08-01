ЗМІ: Латвія завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Латвія завершила зведення 145-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє LSM.

За інформацією ЗМІ, до кінця року планується облаштування додаткової інфраструктури, зокрема доріг для патрулювання.

Підрядник продовжує облаштовувати необхідну інфраструктуру та розв'язує питання щодо двох ділянок, де паркан не передбачений.

Зазначається, що на місцях, де паркан був зведений раніше, будують дороги для патрулювання легким транспортом (приблизно 40 км) та патрульних містків-стежок (15 км). Також зводять п'ять вишок і облаштовують під'їзні шляхи до них.

Крім того, планується будівництво дороги вздовж озера Річу, що дозволить прикордонникам оперативно реагувати на можливі порушення. Ділянки без паркану планують зробити до середини 2025 року.

Вартість проєкту, що включає будівництво паркану та супутньої інфраструктури на латвійсько-білоруському кордоні, перевищує 125 млн євро.