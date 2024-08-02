Шольц прокоментував рішення Німеччини обміняти російського кілера Красікова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер ввечері особисто зустрів в аеропорту літак зі звільненими з Росії ув’язненими, відстоюючи рішення обміняти засудженого вбивцю Вадима Красікова, повідомляє Європейська правда.

Про зустріч в аеропорту Кельна-Бонна повідомило видання Spiegel.

Приватний літак з 13 звільненими в’язнями приземлився пізно ввечері в четвер. Щоб зустріти їх, канцлер перервав свою літню відпустку.

Шольц відзначив, що багато з ув’язнених побоювалися за своє здоров'я і життя, тому важливо, що "ми зробили можливим цей захист для них тут".

Коментуючи обмін Красікова, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство у Берліні чеченського командира Зелімхана Хангошвілі, Шольц сказав, що це рішення не було легким.

"Нікому не було легко прийняти рішення про депортацію вбивці, засудженого до довічного ув'язнення після кількох років в’язниці", – сказав Шольц.

Складне рішення щодо Красікова ухвалила коаліція спільно після ретельного обговорення та обмірковування. Лідер опозиції Фрідріх Мерц, голова парламентської фракції ХДС/ХСС, був проінформований на ранній стадії і, за словами Шольца, погодився з цим рішенням.

Після зустрічі зі звільненими Шольц назвав обмін правильним:

"І якщо у вас були якісь сумніви, ви втратите їх після розмови з тими, хто зараз на волі".

Представник зовнішньополітичного напрямку соціал-демократів Міхаель Рот прокоментував, що іноді доводиться "укладати угоду з дияволом заради людяності".

Міністр юстиції Марко Бушманн визнав, що заради свободи ув'язнених довелося піти на болючі поступки. Він повідомив, що Красікова було не помилувано, а депортовано.

"Як міністр юстиції, я несу відповідальність за одну особливо гірку поступку", – відзначив Бушманн.

В ході безпрецедентної операції за участю турецької спецслужби MIT було обміняно в цілому 26 ув'язнених.

В обмін на звільнення політв'язнів і критиків Кремля Німеччина, США і країни-партнери відпустили засудженого вбивцю і в'язнів, підозрюваних у шпигунстві на Росію.

Президент США Джо Байден визнав, що Німеччині довелося піти на значні поступки для досягнення обміну полоненими. Шольц заявив, що це рішення зміцнило німецько-американську дружбу.

Російський опозиціонер Алексєй Навальний, який помер у лютому в колонії, мав бути частиною домовленості Заходу та Росії про обмін.

Звільнення Красікова у Німеччині викликало розчарування в німецькій прокуратурі. Німецький уряд визнав, що це рішення було ухвалити нелегко.