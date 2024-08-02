Українські міста потрапили до рейтингу найдорожих у Європі: список

Три українські міста потрапили до списку найдорожчіх міст Європи, який базується на вартості проживання та цін на нерухомість, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний рейтинг опублікував аналітичний сервіс Numbeo.

За даними експертів, лідерами за вартістю життя виступають швейцарські міста – Женева (індекс вартості життя – 101,7) та Цюріх (100,4).

Топ-10 найдорожчих міст Європи виглядає наступним чином:

Рейк'явік, Ісландія (83,9);

Лондон, Велика Британія (78,7);

Осло, Норвегія (78,4);

Копенгаген, Данія (75,7);

Париж, Франція (73,6);

Еспоо, Фінляндія (73,1);

Едінбург, Велика Британія (69,9);

Амстердам, Нідерланди (69,7).

Українська столиця Київ посіла 91 позицію у рейтингу найдорожчих міст. Одеса і Львів на 93 і 94 місцях відповідно. При цьому у рейтингу також можна побачити білоруський Мінськ — він посів 92 місце.