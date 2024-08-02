НБУ: З України виїде ще близько 700 тисяч осіб у 2024-2025 роках
У 2024–2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тис. осіб відповідно), повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.
Це припущення погіршено порівняно з квітневим інфляційним звітом у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими відключеннями е/е та посилює ризики для опалювального сезону.
Як йдеться в повідомленні, крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію.
Крім того, міграцію зумовить повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.
Очікується, що чисте повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році та буде поступовим (близько 400 тис. осіб), оскільки через довгу тривалість перебування за кордоном адаптація на новому місці зросте, а умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.
"Кількість внутрішньо переміщених осіб також залишатиметься значною, бо згідно з опитуваннями значна їх частка не має куди повертатися через значні руйнування", - йдеться у звіті.
Нагадаємо:
За даними НБУ, минулого року відплив мігрантів за кордон становив 200 тисяч чоловік.