Шмигаль: Україна отримає від Франції грант на 200 млн євро

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради угоду України з Францією, яка дозволить отримати 200 млн євро грантових коштів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Подаємо в парламент Угоду з Францією, яка дозволить Україні отримати 200 млн євро грантових коштів на відновлення нашої інфраструктури та економіки" , - наголосив Шмигаль

Крім того, за його словами, уряд ухвалює рішення, яке дозволить перерозподілити ресурси та отримати додаткові 50 млн євро від ЄС так само на програми відбудови нашої країни.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 23 липня ухвалив рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки.

Кошти надійдуть через структури Світового банку.

Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.