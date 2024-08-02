Греція продовжила розміщення американських безпілотників на своїй авіабазі

Афіни продовжили угоду з Вашингтоном про розміщення американських безпілотників MQ-9 на авіабазі Ларісса (110-те винищувальне крило) ще на рік – до липня 2025 року, повідомляє Європейська правда.

Про цеповідомляє Ekathimerini.

БПЛА базуються в Ларіссі протягом останніх п'яти років, а з осені 2022 року – на постійній основі.

Продовження терміну дії контракту є чітким свідченням того, що США надають великого значення базі в Греції для виконання місій спостереження, які по суті охоплюють всю Східну Європу, Близький Схід і Північну Африку. MQ-9 мають радіус дії близько 1850 кілометрів.

Безпілотники, очевидно, також супроводжують десятки людей, які їх експлуатують і підтримують.

Варто зазначити, що в минулому між Афінами і Вашингтоном велися дискусії про можливість того, що ВПС Греції спочатку візьмуть в оренду, а потім придбають деякі з MQ-9, що дислокуються на авіабазі Ларісса. Однак ці плани були відкладені на безвік.

Нагадаємо, ще у 2022 році група членів Конгресу, до складу якої увійшли представники обох партій, закликала Міноборони США дати Україні сучасні безпілотники, які досі не надавалися.

Лист від 17 членів Конгресу адресований главі Пентагону Ллойду Остіну і датований 21 серпня.

У ньому зазначають, що Україна могла би краще протистояти російським загрозам із передовими безпілотниками, як MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper.

Однак тоді ж стало відомо, адміністрація Байдена через побоювання ескалації не надасть Україні сучасні безпілотники, незважаючи на прохання Києва та двопартійної групи членів Конгресу.