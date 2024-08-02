Ляшко озвучив зібрану суму коштів на відновлення "Охматдиту"

На відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка постраждала під час ракетного удару Росії 8 липня, зібрали понад 1 млрд гривень.﻿ Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За словами Ляшка, на відновлення "Охматдиту" надходили такі суми:

На благодійний рахунок безпосередньо закладу "Охматдит" - 312 млн гривень.

На благодійний фонд лікарні - 378 млн гривень.

Через платформу United24 - 320 млн гривень.

Уряд виділив із резервного фонду 100 млн гривень.

Уряд Литви виділив 1 млн доларів.

Американський бізнесмен і меценат Говард Баффет виділив 11,2 млн доларів (йдеться про постачання саме обладнання на цю суму, а не кошти на рахунок).

Окрім цього, уряд Німеччини озвучив намір виділити 10 млн євро.