Ударні дрони атакували військовий аеродром та склад нафтопродуктів у Росії

Ростовська область цієї ночі відбивала наліт БПЛА у двох районах, повідомляє Ділова столиця.

Ударні БПЛА атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області РФ, де базувались Су-34, інформують росЗМІ.

За словами місцевого губернатора, атака відбувалась з залученням 55 БПЛА. Він підтверджує пожежі на складах у Морозовському та Камʼянському районах області внаслідок ударів.

У Морозовську знову був атакований військовий аеродром окупантів, який розташований за 100 км від Ростова-на-Дону. Відомо, що на аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, з 2014 року Су-34. Судячи з повторної детонації на аеродромі щонайменше було уражено склад з БК.

У Камʼянському районі горять цистерни з паливом. За попередньою інформацією під удар потрапив комбінат "Атлас", який спеціалізується на зберігання нафтопродуктів.