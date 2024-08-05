У Київській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки "шахедів"

У Київській області вночі 5 серпня повітряна тривога оголошувалася двічі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог вкотре намагався атакувати нашу область за допомогою безпілотників. Тривога оголошувалася двічі та тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО" , — розповів він.

За даними ОВА, влучань у житло чи об’єкти критичної інфраструктури не було, поранених немає.

"Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритій місцевості" , — додав Кравченко.

Як повiдомлялось, вночі 5 серпня ППО збила над Україною 24 "шахеди",