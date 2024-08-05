У "Слузі народу" розповіли, із скількох нардепів складається "ядро" монобільшості

Монобільшість у Верховній Раді України номінально складається з 233 депутатів, проте на практиці її ядро, яке забезпечує голоси, становить лише 180-190 народних обранців, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

За його словами, кількість голосів від монобільшості залежить від конкретного законопроекту.

"Десь дають голоси ОПЗЖ, десь, як по акцизах, дає "Голос", наприклад. Десь депутатські групи. Ми на піку даємо 215-219 голосів. Ядро - це десь близько 180-190 голосів. Але списочний склад залишається, 233 депутати, тому офіційно монобільшість існує" , - заявив Потураєв.

Вихід нардепів зі "Слуги народу"

Нещодавно народний депутат Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Вона покинула монобільшість за власним бажанням. Нардеп не втратила мандат, бо обиралася до Верховної Ради по мажоритарному округу.

Крім того, у липні з фракції СН вийшла нардеп Юлія Яцик. Оскільки вона обиралася у Раду по мажоритарному округу, вона теж не втратила мандат.